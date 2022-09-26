«Поезд Победы» в Сочи можно посетить до 27 сентября

Поезд состоит из девяти вагонов. Фото: администрация Сочи

В Сочи на ж/д вокзал прибыл «Поезд Победы». Он будет на курорте до 27 сентября. Экспозицию может посетить каждый желающий с 10:00 до 18:00 часов. А для тех, кто не сможет попасть на «Поезд Победы», создатели разработали виртуальный тур.

- Все сделано очень точно. В каждом вагоне я вижу что-то, с чем лично сталкивался в годы войны. Надо, чтобы это обязательно увидели дети. Так наглядно все здесь показано, такие чувства, страх войны и радость Победы, - рассказал ветеран Великой Отечественной войны Павел Сюткин.

Поезд состоит из девяти вагонов. В каждом представлена своя инсталляция, отражающая события военных лет. Авторы «Поезда Победы» использовали настоящие съемки исторических реконструкций. Здесь даже можно увидеть военную технику.