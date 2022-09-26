Учителя Адыгеи положительно восприняли референдумы на Донбассе и Украине

27 сентября в республике избирательные пункты откроются по двум адресам Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее идет четвертый день голосования за присоединение Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей к России. Республиканские учителя положительно восприняли референдумы.

- Я считаю это событие значимым для защиты жителей территорий, где сегодня проходят референдумы. За 8 лет люди натерпелись. Их города и поселки были разрушены. Присоединение к России станет первым шагом к миру, восстановлению и развитию Донбасса, Херсона, Запорожья, - рассказала учитель английского языка, участница ФКР-2022 года Юлия Лысянская.

Напомним, что голосование стартовало 23 сентября и продлится до 27 сентября. В крайний день отдать свой голос можно будет по двум адресам: в Майкопе по улице Краснооктябрьской, д. 1а (Дом культуры "Гигант"), а также в поселке Яблоновском на улице Заводская, д.7 (Культурно-досуговый центр им. Н.С. Кобцевой).