Семью диких кабанчиков заметили на трассе в Апшеронском районе

Фото: t.me/life_apsheronsk

В станице Нижегородской Апшеронского района заметили семью диких кабанчиков. Проезжающие мимо машины остановились, чтобы пропустить животных, перебегающих через дорогу. Родителей и малышей местные жители сняли на видео.

- Смотри, малышей сколько, какие маленькие детки, - прокомментировала за кадром автор ролика.

На видео видно, что из леса выбежали более 15 маленьких кабанчиков.

В Краснодарском крае дикие кабаны – не редкость. Ранее «Комсомолка» сообщала, что семья диких кабанов приловчилась требовать еду у водителей под Новороссийском. Там животные регулярно выходят к оживленной трассе и не отпускают людей, пока им не отдадут все, что можно съесть.

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