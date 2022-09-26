Умер главный редактор газеты «Кошехабльские вести» в Адыгее Аслан Тлюпов

В Адыгее ушел из жизни главный редактор газеты «Кошехабльские вести» Аслан Тлюпов. Фото: пресс-служба администрации Кошехабльского района

В Адыгее ушел из жизни главный редактор газеты «Кошехабльские вести» Аслан Тлюпов. Об этой утрате сообщил в своем Telegram-канале глава Кошехабльского района Заур Хамирзов.

- Трудовая биография Аслана Тлюпова – яркий пример трудолюбия и целеустремленности. Он был настоящим профессионалом своего дела. Из-под его пера вышло множество статей, отображающих историю района в различные годы, - рассказал глава Кошехабльского района Заур Хамирзов. - Его деловые и человеческие качества, богатый жизненный опыт, отзывчивость и открытость снискали глубокое уважение со стороны друзей и коллег.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», Аслан Тлюпов в 2012 году стал главным редактором газеты «Кошехабльские вести». На протяжении 10 лет совместно с коллегами он освещал жизнь района. На страницах газеты публиковались материалы о культуре, об экономике, а также об успехах и достижениях земляков.