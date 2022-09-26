Фонд развития промышленности Кубани в 3 раза увеличил объем поддержки предприятий

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Фонд развития промышленности Краснодарского края продолжает направлять средства на модернизацию и расширение предприятий, закупку сырья для выпуска продукции, пополнение оборотных средств. В этом году выделено более 1,8 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в прошлом году.

- Благодаря льготному заемному финансированию предприятия региона расширят и оптимизируют производства, - сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Так, в Крымском районе фармацевтическое предприятие запустит производство новых лекарств – аналогов импортным средствам. А в Павловском районе создадут производство радиофармацевтических препаратов.

Для промышленных предприятий в Краснодарском крае действуют программы с самой низкой в России ставкой от 0,1% годовых.