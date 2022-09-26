Павел Прилучный после просмотра «Мажора в Сочи» рассказал о сходстве со своим героем

В Сочи прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Сочи прошел фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Здесь были представлены новинки российского кинематографа. На фестиваль приехал и Павел Прилучный вместе со своей супругой. Актер сыграл главные роли в сериале «Союз Спасения. Время гнева» и в фильме «Мажор в Сочи».

-Я с нетерпением ждал возможность посмотреть эту историю на большом экране. Это хорошее честное кино. Комедия, но со смыслом. В ней есть и трогательные моменты, где невозможно не расплакаться, если и смешные, когда смеешься до боли в животе, - поделился своими впечатлениями Павел Прилучный.

Актер также отметил, что нашел общие черты со своим героем - Игорем Соколовским. По словам Прилучного, персонаж повзрослел вместе с ним и стал ему как родной.