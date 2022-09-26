В Сочи пропал турист после покупки билета на самолет в Благовещенск

Приметы пропавшего Андрея Вакульчика

В Сочи 45-летний мужчина купил билет на самолет в Благовещенск. Однако после этого турист не выходил на связь. О местонахождении мужчины никто не знает с 22 сентября. Родственники забили тревогу и обратились к спасательным службам и волонтерам.

- Приметы пропавшего Андрея Вакульчика: глаза голубые, на правой руке тату в виде квадрата с иероглифами, - сообщили волонтеры.

К слову, какая была одежда на туристе, также неизвестно. Если вы где-то видели мужчину, просьба позвонить по номеру 8-963-809-13-18.