Краснодар занял 33-е место по уровню зарплат среди городов России

Рейтинг по уровню зарплат

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Краснодар оказался на 33-м месте.

- Первое место досталось Новому Уренгою, там жители в среднем получают 130 тысяч рублей. Москва оказалась на втором месте со среднемесячной чистой зарплатой в 128,3 тысячи рублей. На третьем месте Анадырь – 126,9 тысячи рублей, - говорится в рейтинге издания.

В Краснодаре среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 54,9 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом зарплаты жителей выросли на 14,5%.

В Новороссийске среднемесячная зарплата составила 52,9 тысячи рублей. В Сочи - 48 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в Элисте, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Майкопе – от 33 до 35 тысяч рублей.