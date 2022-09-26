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Общество26 сентября 2022 6:41

Краснодар занял 33-е место по уровню зарплат среди городов России

Москва оказалась на втором месте
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Рейтинг по уровню зарплат

Рейтинг по уровню зарплат

Эксперты «РИА Новости» составили рейтинг российских городов по уровню зарплат. Краснодар оказался на 33-м месте.

- Первое место досталось Новому Уренгою, там жители в среднем получают 130 тысяч рублей. Москва оказалась на втором месте со среднемесячной чистой зарплатой в 128,3 тысячи рублей. На третьем месте Анадырь – 126,9 тысячи рублей, - говорится в рейтинге издания.

В Краснодаре среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии составила 54,9 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом зарплаты жителей выросли на 14,5%.

В Новороссийске среднемесячная зарплата составила 52,9 тысячи рублей. В Сочи - 48 тысяч рублей.

Самые низкие зарплаты в Элисте, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Майкопе – от 33 до 35 тысяч рублей.