Копайгородский поручил отремонтировать бювет на верхней приморской набережной Сочи

Работы проведут в кратчайшие сроки. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход по маршруту Платановая аллея - Зимний театр. Администрация проверила благоустройство и санитарный порядок территории.

- На небольших участках здесь слишком много рекламных конструкций, в том числе тех, что мешают проходу. Лишние поручил убрать, - сообщил Алексей Копайгородский.

К слову, мэр Сочи поручил отремонтировать и бювет на верхней приморской набережной. Работы проведут в кратчайшие сроки.