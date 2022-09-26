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Общество26 сентября 2022 7:09

Копайгородский поручил отремонтировать бювет на верхней приморской набережной Сочи

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Работы проведут в кратчайшие сроки. Фото: администрация Сочи

Работы проведут в кратчайшие сроки. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский провел утренний обход по маршруту Платановая аллея - Зимний театр. Администрация проверила благоустройство и санитарный порядок территории.

- На небольших участках здесь слишком много рекламных конструкций, в том числе тех, что мешают проходу. Лишние поручил убрать, - сообщил Алексей Копайгородский.

К слову, мэр Сочи поручил отремонтировать и бювет на верхней приморской набережной. Работы проведут в кратчайшие сроки.