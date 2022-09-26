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Общество26 сентября 2022 7:23

В полицию Адыгеи за выходные поступило 229 сообщений о происшествиях

На дорогах республики зарегистрировано 509 нарушений
Валерия ГОДОВНИКОВА
По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений

По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за выходные дни в полицию поступило 229 сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа - 103 и Тахтамукайского района - 58.

Кроме того, за этот период задержали 11 пьяных водителей. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, было зарегистрировано шесть преступлений. Установлено местонахождение одного без вести пропавшего гражданина. Выявлено шесть нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

- В Адыгее за выходные, 24 и 25 сентября, произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек пострадал, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 509 нарушений правил дорожного движения, из них 31- допущено пешеходами.