На Кубани мошенники похитили у пенсионерки 185 тысяч рублей при ремонте вентиляции

Мошенники задержаны

В Ейске сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин, которые наживались на пенсионерах.

- В дежурную часть обратилась 75-летняя местная жительница, она сообщила о пропаже 180 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские задержали двоих краснодарцев 22 и 29 лет в кафе Ейска. Выяснилось, что мужчины под предлогом установки вентиляционной решетки вошли в квартиру потерпевшей. Пока один из злоумышленников беседовал с женщиной, сообщник похитил деньги, лежавшие на холодильнике. А накануне отремонтировали ее якобы за 5 тысяч рублей.

Кроме этого, установлено, что таким же образом мужчины обокрали 84-летнюю жительницу Майкопа. Общая сумма ущерба двум потерпевшим составила 195 тысяч рублей.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по двум статьям «мошенничество» и «кража».