ВТБ на Кубани развивает сотрудничество с крупнейшим производителем игристых вин в России

ВТБ предоставил агрофирме «Юбилейная» (входит в состав группы компаний «Абрау-Дюрсо») кредитные средства в размере 280 млн рублей. Финансирование осуществляется на льготных условиях в рамках программы 1528, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.

Основную часть заемных средств планируется направить на приобретение сельскохозяйственной техники, закладку и уход за многолетними насаждениями, закупку средств защиты растений и покупку специального оборудования.

«ВТБ накопил солидный опыт работы с сельскохозяйственными предприятиями. Сейчас нашими партнерами являются крупнейшие агрохолдинги региона. Среди них ГК «Абрау-Дюрсо» - динамично развивающийся игрок рынка с солидной историей. Без сомнений, финансирование ВТБ позволит агрофирме «Юбилейная» в кратчайшие сроки реализовать проект по выращиванию виноградной лозы для развития собственной сырьевой базы и увеличения производства шампанского, игристых и тихих вин с наименованиями «Русское игристое», «Abrau Estates», «VICTOR DRAVIGNY» и др. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем поможет предприятию реализовать долгосрочные проекты Группы», - отметил Сергей Кадакин, управляющий ВТБ в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию перед нашей Группой компаний стоят масштабные задачи, реализация которых требует объемных вложений не только для плановой посадки виноградников, но и для достижения других намеченных инвестиционных проектов. При этом одним из наиболее эффективных механизмов поддержки виноградарства для нас как представителей АПК является льготная программа Министерства сельского хозяйства РФ. Сотрудничая с ВТБ, холдингу удалось получить льготное финансирование в оптимальные сроки и положить начало новым направлениям развития компании», - отметил генеральный директор ПАО «Абрау-Дюрсо» Владимир Масловский.

Справка

Агрофирма «Юбилейная» создана в 2011 году в Краснодарском крае. Компания владеет более 2,5 тыс. га на Таманском полуострове. В 2020 году компания вошла в состав ГК «Абрау-Дюрсо», в результате чего Группа существенно увеличила собственную сырьевую базу. «Абрау-Дюрсо» — ведущий производитель игристых и тихих вин России. Удельное имение Абрау-Дюрсо основано в 1870 году по именному указу императора Александра II. «Абрау-Дюрсо» представляет коллекции виноделен: «Абрау-Дюрсо», «Винодельня Ведерниковъ», «Лоза» и др. По итогам 2021 года Русским винным домом «Абрау-Дюрсо» было реализовано более 45,9 млн бутылок алкогольной продукции. В 2021 году компания стала чемпионом на международном дегустационном конкурсе игристых и шампанских вин Сhampagne & Sparkling Wine World Championships в номинации Rising Star («Восходящая звезда»), в которой эксперты ежегодно отмечают самого многообещающего производителя игристых и шампанских вин мира.