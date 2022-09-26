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Общество26 сентября 2022 8:30

В Адыгее открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Военный комиссар отвечает на вопросы, интересующие местных жителей
Валерия ГОДОВНИКОВА
Необходимую информацию местные жители могут получить по единому номеру «122»

Необходимую информацию местные жители могут получить по единому номеру «122»

Фото: Александр ГЛУЗ

В Адыгее заработала «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Необходимую информацию местные жители могут получить по единому номеру «122». Ответы на ряд вопросов дал военный комиссар региона Александр Аверин.

- В случае с маленькими детьми в семье действует следующее: если у гражданина четверо и более детей, только в этом случае его могут не призвать ни по частичной, ни по полной мобилизации, - рассказал Александр Аверин.

Напомним, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России о частичной мобилизации. Указ подписан Владимиром Путиным 21 сентября.