В Адыгее открыли горячую линию по вопросам частичной мобилизации

Необходимую информацию местные жители могут получить по единому номеру «122» Фото: Александр ГЛУЗ

В Адыгее заработала «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации. Необходимую информацию местные жители могут получить по единому номеру «122». Ответы на ряд вопросов дал военный комиссар региона Александр Аверин.

- В случае с маленькими детьми в семье действует следующее: если у гражданина четверо и более детей, только в этом случае его могут не призвать ни по частичной, ни по полной мобилизации, - рассказал Александр Аверин.

Напомним, что глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал решение президента России о частичной мобилизации. Указ подписан Владимиром Путиным 21 сентября.