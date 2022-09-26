В Адыгее семьи с детьми получили более 965 млн рублей выплат

В Адыгее выплаты назначили более чем на 20 тысяч детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Адыгее назначены ежемесячные выплаты более чем на 20 тысяч детей. Получить их могут семьи с невысоким доходом, где есть дети в возрасте от восьми до 17 лет.

Важным условием для получения ежемесячной выплаты является заработок семьи. Поддержка оказывается гражданам, чей доход на каждого члена семьи не достигает прожиточного минимума на душу населения в регионе. В Республике Адыгея он составляет 11 970 рублей.

- От уровня дохода родителей зависит и размер новой выплаты, он может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, - рассказали в Пенсионном фонде Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», общая сумма выплат составит 965,2 млн рублей. Новая мера поддержки действует в республике с 2022 года. Ее оказывают в рамках нацпроекта «Демография».