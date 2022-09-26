На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 396 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 36 детей, самому младшему из которых 1 месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 227 положительных результатов, в Тимашевском районе - 26, в Армавире - 21, в Сочи – 18. 16 жителей заболели в Калининском районе, 15 - в Тбилисском, 13 - в Успенском, по 9 - в Новороссийске и Курганинском муниципалитете.

- В Красноармейском и Мостовском районах заразились по 7 человек, в Анапе - 5, в Белоглинском, Ейском, Новопокровском районах - по 4, в Лабинском и Ленинградском - по 3, в Геленджике, Крымском, Кущевском, Новокубанском и Славянском районах - по одному, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 13 человек. Тем временем с выздоровлением за сутки выписали 414 пациентов.