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Здоровье26 сентября 2022 9:00

На Кубани за сутки выявили 396 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки с выздоровлением выписали 414 человек
Светлана ОВДЕЙ
На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На аппаратах ИВЛ остаются 13 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 396 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 36 детей, самому младшему из которых 1 месяц. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре получено 227 положительных результатов, в Тимашевском районе - 26, в Армавире - 21, в Сочи – 18. 16 жителей заболели в Калининском районе, 15 - в Тбилисском, 13 - в Успенском, по 9 - в Новороссийске и Курганинском муниципалитете.

- В Красноармейском и Мостовском районах заразились по 7 человек, в Анапе - 5, в Белоглинском, Ейском, Новопокровском районах - по 4, в Лабинском и Ленинградском - по 3, в Геленджике, Крымском, Кущевском, Новокубанском и Славянском районах - по одному, - сообщили в региональном оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 13 человек. Тем временем с выздоровлением за сутки выписали 414 пациентов.