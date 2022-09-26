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Общество26 сентября 2022 9:03

Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска

Трагическое событие произошло 26 сентября
Валерия ГОДОВНИКОВА
Мурат Кумпилов выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. Фото:https://t.me/muratkumpilov

Мурат Кумпилов выразил соболезнования в связи с трагедией в Ижевске. Фото:https://t.me/muratkumpilov

Глава Адыгеи выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска. Об этом Мурат Кумпилов написал в своем Telegram-канале.

- От имени жителей Адыгеи приношу глубокие соболезнования родным погибших. Желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - сказал глава республики Мурат Кумпилов.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в результате стрельбы в одной из школ погибли дети. Жертвами стали девять человек. Среди них пять школьников, два педагога и два охранника.