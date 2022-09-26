Средний размер вклада южных клиентов СберПервый вырос в 3 раза

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

С июля 2022 года Юго-Западный банк Сбербанка ежемесячно увеличивает число новых размещений средств премиальных клиентов в рублёвых депозитах. Число таких вкладов и новых клиентов банка ежемесячно растёт в среднем на 10-15%.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанк

Лариса Николаевна Безделева, заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Клиентам СберПервый сейчас доступно выгодное размещение средств в рублях сроком от 5 месяцев на вкладах «Лучший %» и «СберВклад Прайм» с возможностью получения дохода до 7,5% и 7,2% соответственно. В сентябре мы уже помогли нашим премиальным клиентам оформить вклады почти на 11 млрд рублей. Причём, объём открытых депозитов с начала сентября уже почти на 80% больше, чем среднемесячный объём вкладов во втором квартале. Также отмечу, что средний размер депозита вырос почти в 3 раза: до 15,8 млн рублей».

На территории обслуживания Юго-Западного банка 12 офисов СберПервого представлены в 8 городах. В любом из них можно получить консультацию и стать премиальным клиентом Сбера. Узнать подробнее о вкладах можно на сайте.