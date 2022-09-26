«Неделя здорового долголетия» пройдет с 27 сентября по 1 октября Фото: admkrai.krasnodar.ru

«Неделя здорового долголетия» 27 сентября стартовала на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Акция посвящена Международному дню пожилых людей – 1 октября. В течение недели во всем регионе запланированы мероприятия.

В Тихорецке с 27 по 29 сентября работает мобильный комплекс «Диспансеризация». В Краснодаре 28 сентября начнутся занятия для пожилых жителей от Школы здоровья. Темой собраний станет профилактика болезней сердца. Занятия организуют в Центре медицинской профилактики по улице Воровского, 182. А 29 сентября в Краснодаре запланирована физкультурно-оздоровительная акция для пожилых людей «Бодрое утро на Кубани».

А в Абинском районе 1 октября состоится «День здоровья».

- В крае также действует проект «Кубань – край долгожителей». Раз в месяц специалисты Клинического госпиталя ветеранов войн им. проф. В.К. Красовитова выезжают в отдаленные районы региона, - отметили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.