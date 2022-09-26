В Краснодаре средняя зарплата выросла на 14% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснодаре средняя зарплата выросла на 14%. Такие данные приводят в исследовании эксперты «РИА Новости».

Так, краевой центр среди городов России занимает 33-е место по уровню зарплат. Средний показатель достигает 54,9 тысячи рублей – это на 14,5% больше по сравнению с прошлым годом.

В рейтинге городов также отмечены Новороссийск и Сочи. В городе-герое средняя зарплата составляет 52,9 тысячи рублей. А жители южного курорта получат в среднем по 48 тысяч рублей.

На первом месте среди городов страны оказался Новый Уренгой. Здесь в среднем зарабатывают по 130 тысяч рублей. Москва занимает вторую строчку рейтинга с показателем в 128,3 тысячи рублей. На третьем месте расположился Анадырь – здесь средняя зарплата достигает 126,9 тысячи рублей.

А самый низкий уровень зафиксирован в Элисте, Владикавказе, Нальчике, Черкесске и Майкопе. Здесь работники в среднем получают от 33 до 35 тысяч рублей.