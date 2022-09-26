В Краснодаре 1 октября пройдет фестиваль водно-моторного спорта.

В Краснодаре 1 октября пройдет фестиваль водно-моторного спорта. Мероприятие посвятят 85-летию образования региона.

- В программе запланированы показательные выступления спортсменов, - рассказывают организаторы. - Самых активных зрителей прокатят на лодке победители и призеры фестиваля.

Начало спортивного мероприятия в 11:00. Фестиваль устроят на территории базы Федерации водно-моторного спорта на улице Кубанская, 2а. Вход свободный.

Ранее в рамках фестиваля для ребят от восьми до 17 лет прошли серии мероприятий по истории Краснодарского края с показом фильмов под открытым небом. Также организовали кинолектории, квесты и викторины.