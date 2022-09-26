Вениамин Кондратьев Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Вениамин Кондратьев выразил соболезнования в связи с трагедией в школе Ижевска. Об этом губернатор Краснодарского края написал в своем telegram-канале.

- Страшная трагедия сегодня произошла в Ижевске. В школе №88 неизвестный открыл стрельбу. Погибли и пострадали дети, учителя. Сложно подобрать слова в этой ситуации. Вся Кубань скорбит и разделяет боль с жителями Республики Удмуртия. Мои глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии. Душевных сил и стойкости семьям погибших, - написал глава региона.

Напомним, стрельба в школе Ижевска произошла в понедельник, 26 сентября. Как сообщили в СК РФ, предварительно, в результате погибли 13 человек, из них семеро - дети. Во время стрельбы также ранены 14 детей и 7 взрослых.