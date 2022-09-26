Мужчину задержали на работе Фото из архива КП

Житель Тимашевска пристегнул сожительницу наручниками к батарее из-за ссоры и ушел на работу. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Как выяснилось, 48-летний мужчина поссорился со своей возлюбленной. В ярости он взял наручники и пристегнул ими женщину к батарее. Оставив сожительницу, он собрался и ушел на работу.

Тем временем женщина попыталась освободиться. Позвонить и попросить помощи не получилось – баланс на телефоне оказался отрицательным. Тогда ей пришлось просидеть в таком положении несколько часов. Освободиться помог социальный работник, который вовремя позвонил женщине.

Самого мужчину, пристегнувшего сожительницу к батарее, задержали на работе. Теперь ему грозит уголовный срок.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.