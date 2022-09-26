Информация оказалась недостоверной Фото: Иван МАКЕЕВ

Главврач Ейской больницы опроверг сообщение об отказе лечить раненых военнослужащих. Мигран Григорян отметил, что информация, которую распространяют в соцсетях, - недостоверная, пишет издание «ЕйскИнфо».

В социальных сетях в последнее время распространялось голосовое сообщение неизвестной женщины. Она рассказывала пользователям о том, что в центральной районной больнице якобы отказываются бесплатно лечить раненных военнослужащих.

- ЦРБ никогда не отказывала в помощи военнослужащим, по которым руководство госпиталя выходило с просьбами, будь то раненные или просто больные, нуждающиеся в обследовании, которое не могут обеспечить в госпитале. Информация в сообщении - абсолютный вымысел, за последнее время не было таких массовых поступлений и не было обращений в ЦРБ со стороны госпиталя, - прокомментировал Мигран Григорян.