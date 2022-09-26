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Общество26 сентября 2022 10:40

В Адыгее возобновила работу санитарная авиация

Санавиация начала свою работу с 21 сентября
Валерия ГОДОВНИКОВА
С момента возобновления работы уже удалось спасти несколько жизней пациентов

С момента возобновления работы уже удалось спасти несколько жизней пациентов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее возобновила работу санитарная авиация. Об этом сообщает Минздрав республики в официальном Telegram-канале.

- Напомним, что основная задача санавиации - обеспечение быстрой транспортировки больных и пострадавших, когда этого требует тяжесть их состояния. За два года реализации проекта санитарной авиацией эвакуировано 174 пациента, нуждающихся в экстренной специализированной медицинской помощи, - рассказали в Минздраве Адыгеи. - Санитарная авиация развивается в республике в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», санавиция снова начала работать с 21 сентября. За это время уже удалось спасти жизни нескольких пациентов.