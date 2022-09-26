Родители учеников смогут посетить школы только по договоренности с педагогами Фото: krd.ru

В школах Краснодара усилят меры безопасности после трагедии в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В учреждениях усилят охрану, максимально ограничат доступ на территорию взрослых, не имеющих отношения к учебному процессу, - рассказали в департаменте образования Краснодара.

Теперь свободно посетить школы не смогут и родители учеников. Посетить учреждение взрослые смогут, предварительно договорившись с педагогами.

Уточняется, что перед новым учебным годом школы краевого центра комплексно обследовали. В учреждениях установлены камеры видеонаблюдения, тревожные кнопки и работают пункты охраны.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в школе №88 Ижевска произошла стрельба. Как сообщили в СК РФ, предварительно, в результате погибли 13 человек, в том числе семеро детей.