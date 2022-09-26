На горнолыжном курорте Сочи выставили на торги 11 участков земли для строительства

Максимальная высота объектов может составлять 12 метров. Фото: Олег УМАРОВ

В Сочи на продажу единым лотом было выставлено 11 участков земли для строительства. Их общая площадь составляет 8 тысяч квадратных метров. Участки находятся в поселке Красная Поляна.

Здесь разрешено строительство жилых домов. Максимальная высота объектов может составлять 12 метров.

-Территория расположена в юго-западной части поселка Красная Поляна, на Светлой улице, в 4 км от ж/д станции «Эсто-Садок» и в 9 км от ж/д вокзала «Роза Хутор». В 900 метрах проходит одна из основных магистралей поселка – улица Защитников Кавказа, по которой можно быстро добраться до аэропорта «Сочи» и побережья Черного моря, - сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

Как рассказали эксперты, участки подходят для строительства школ, детсадов и медучреждений. Также здесь могут появиться и гостиницы, кафе, рестораны, модные бутики.

К слову, начальная цена за данные участки составляет 250 миллионов рублей. Подать заявку на участие в торгах можно до 21 октября.