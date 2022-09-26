Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

В Армавире арестовали мужчину, ранившего ножом врача. Ему предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, все произошло 15 сентября ближе к 15:00 в городской больнице Армавира. Тогда 49-летний мужчина пришел на прием к врачу, у которого наблюдался. В какой-то момент пациент резко достал нож. Замахнувшись, он ударил врача не менее трех раз в живот. Остановить напавшего мужчину помог другой пациент.

На место трагедии тогда сразу же вызвали в полицию. Пострадавшего врача госпитализировали. Потребовалась помощь и самому нападавшему, который поранился, когда размахивал ножом. Его также отправили на лечение в больницу.

Тем временем на ранившего врача мужчину завели уголовное дело. Сейчас он продолжает лечение в больницу, но подозреваемому уже предъявили обвинение и избрали меру пресечения.

В настоящее время потерпевший находится в лечебном учреждении, где ему продолжают оказывать всю необходимую помощь.

- По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. После окончания лечения мужчина будет переведен вместо его содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.