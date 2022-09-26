После проверки в школах звонившую девушку нашли и задержали Фото из архива КП

На Кубани задержали 19-летнюю девушку за ложные сообщения о минировании школ. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в Курганинске. Неизвестная женщина позвонила на горячую линию ЕДДС и рассказала якобы об угрозе двум школам города. Информацию тут же передали в полицию, которая начала в учреждениях проверку. Но сведения о минировании зданий не подтвердились.

Позже полиция разыскала девушку, звонившую в ЕДДС. Ей оказалась 19-летняя местная жительница.

- Установлено, что девушка позвонила и сообщила заведомо ложную информацию из хулиганских побуждений, - рассказали в пресс-службе краевого МВД.

На девушку уже завели уголовное дело. Теперь ей грозит уголовный срок.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Санкции указанной части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Уточняется, что подозреваемая находится под подпиской о невыезде.