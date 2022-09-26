Суд назначил один год лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани водителя отправили на год в колонию за повторную езду пьяным. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

47-летнего жителя Ростова-на-Дону сотрудники ДПС остановили в июне 2022 года в Староминском районе. Мужчина тогда ехал на мотоцикле Honda – состояние водителя говорило о том, что он пьян. Во время проверки оказалось, что у мотоциклиста уже есть две непогашенные судимости за езду выпившим.

- Суд с учетом позиции гособвинителя, тяжести совершенного преступления приговорил подсудимого к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии – поселении, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Адыгее водителю грозит до трех лет тюрьмы за повторную езду пьяным. На 32-летнего мужчину завели уголовное дело.