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Общество26 сентября 2022 12:40

Детский сад по улице Петра Метальникова в Краснодаре планируют достроить до конца 2022 года

В учреждении на 280 мест завершили наружную отделку
Светлана ОВДЕЙ
Новый детский сад строят по улице Петра Метальникова, 32 Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Новый детский сад строят по улице Петра Метальникова, 32 Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Детский сад по улице Петра Метальникова в Краснодаре планируют достроить до конца 2022 года. В учреждении на 280 мест завершили наружную отделку, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Двухэтажный детсад строят в Музыкальном микрорайоне, по улице Петра Метальникова, 32. Работы здесь стартовали в августе 2021 года.

- В настоящее время в здании ведутся отделочные работы. Кроме того, рабочие заняты устройством внутренних инженерных сетей и благоустройством, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

В новом детском саду подготовят группы, пищеблок, медкабинет, прачечную, помещение для инженерного оборудования, досуговые и бытовые помещения. Достроить дошкольное учреждение планируют к концу 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре достроили детский сад на 350 мест по улице Кирилла Россинского. В учреждение завозят мебель и оборудование.