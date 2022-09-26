Первые в стране: цифровые платформы «Ростелеком» подтвердили российское происхождение

Минцифры России внес в реестр отечественного программного обеспечения (ПО) три ключевые цифровые платформы для оказания услуг населению от «Ростелеком». Видеосервис Wink, сервис для управления многоквартирными домами «Ростелеком. Ключ» и квартирами «Умный дом» полностью подтвердили свое российское происхождение. «Ростелеком» стал первым из федеральных операторов в данной графе реестра.

Фото: «Ростелеком»

Для этого была проведена независимая экспертиза, доказавшая полную принадлежность интеллектуальной собственности отечественному разработчику. Это гарантия того, что программное обеспечение, дата-центры и вся цифровая инфраструктура в будущем не пострадают от каких-либо санкций.

- Включение Wink, «Умного дома» и «Ключа» в реестр отечественного ПО свидетельствует, что ОТТ-платформы «Ростелекома» используют исключительно российские ИТ-разработки и могут управляться только нашей компанией. Это дает потребителям уверенность, что привычные сервисы будут работать вне зависимости от внешних факторов. Наши платформы делают жизнь людей комфортнее и безопаснее, что уже оценили миллионы наших клиентов по всей стране, — отметила вице-президент по цифровым продуктам массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

Фото: «Ростелеком»

В 2022 году сервис Wink вошел в первую тройку отечественных онлайн-кинотеатров и сделал доступным на одной платформе около 300 телеканалов, более 60 тысяч фильмов и другой кинопродукции, эфир радиостанций и популярный интернет-контент. В режиме реального времени, в разных форматах и на различных носителях – от телевизора до мобильного телефона.

«Умный дом» от «Ростелекома» сейчас занимает около 80% российского рынка в своем сегменте. Последние разработки IT-специалистов позволяют контролировать безопасность и техническое оснащение квартиры или частного домовладения (включая прилегающий участок) через мобильные приложения. «Ростелеком. Ключ» дает возможность застройщикам и жителям многоквартирных домов использовать в комплексе новые технологии защиты и управления. Сервис активно набирает популярность и в коттеджных поселках, и среди частных домовладельцев.