СК добился погашения 28 млн долга по налогам от организации на Кубани

Задолженность полностью погашена Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На Кубани следователи добились от организации погашения 28 млн долга по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, бывший гендиректор организации по эксплуатации автомобильных дорог и магистралей внес в налоговые декларации по НДС неверные данные о работе с контрагентами. За счет этого налогооблагаемая база была занижена.

Неверные сведения экс-начальник внес и в уточненные налоговые декларации по НДС с первого по четвертый кварталы 2018 года. Документы он позже передал в налоговую.

- В результате директор организации уклонился от уплаты НДС более чем на 18,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Бывший гендиректор организации полностью погасил задолженность, в том числе пени и налог на добавленную стоимость. Всего выплачено более 28,7 миллиона рублей.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в пресс-службе краевого СУ СК.