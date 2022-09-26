В Сочи подготовили 3 тысячи мест для реабилитации военнослужащих Фото: t.me/AlekseiKopaigorodskii

В Сочи подготовили 3 тысячи мест для реабилитации военнослужащих. Об этом на ежегодной пресс-конференции сообщил глава города Алексей Копайгородский.

- Сегодня Сочи имеет порядка 60 санаториев, это примерно 30 тысяч койко-мест, из них примерно 10% фонда подготовлено для того, чтобы наши военнослужащие проходили лечение или реабилитацию, - отметил Алексей Копайгородский.

Уточняется, что при необходимости количество подготовленных мест для военнослужащих увеличат.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Сочи станет городом-госпиталем.