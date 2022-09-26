Ущерб от непогоды в Сочи летом 2022 года оценили в 1 млрд рублей

Непогода обрушилась на Сочи в июле 2022 года Фото: Олег УМАРОВ

Ущерб от непогоды в Сочи летом 2022 года оценили в 1 миллиард рублей. После обрушившейся стихии порядка 800 миллионов рублей выплатили жителям. Об этом на пресс-конференции сообщил глава города Алексей Копайгородский.

- Что касается урона, примерно 1 млрд рублей с учетом нарушения инфраструктуры, зданий, сооружений. В основном подтоплены подвальные помещения, где-то порядка 800 миллионов рублей выплатили жителям - всем тем, кто имеет право, - рассказал мэр Сочи.

Как уточнил Алексей Копайгородский, право на компенсацию по 100 тысяч рублей за поврежденные или утраченные машины получили жители, нуждающиеся в соцподдержке. Это инвалиды, малоимущие и малообеспеченные семьи, получатели государственной соцподдержки в виде социального пособия, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Напомним, непогода обрушилась на Сочи в июле 2022 года. Тогда из-за ливней улицы города превратились в реки, потоками воды разрушило машины, повредило дома, мосты и дороги. В результате разгула стихии погибла женщина.