Новый генплан Сочи не предусматривает строительство многоэтажек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи приступили к шестому этапу подготовки генплана. Специалисты начали разработку проекта, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, новый градостроительный документ не предусматривает строительство многоэтажек. Участки для многоквартирных домов в генплане выделять не будут.

- Сохранится возможность строительства новых жилых объектов в условиях действующих договоров о комплексном развитии территории и в условиях заключения новых договоров, если инвестор принимает на себя обязанности по реализации прав обманутых дольщиков. Генпланом реновация в Сочи не предусмотрена, - отметил на пресс-конференции мэр Алексей Копайгородский.

По концепции Генплана в Сочи создадут несколько социальных кластеров. Северная часть будет находиться в микрорайоне Мамайка. Здесь разместят 5 детских садов, спортивный комплекс с бассейнами и универсальными спортзалами.

Западный кластер расположится в районе улицы Фадеева. На территории планируют построить две школы, два детских сада, спортобъекты и поликлинику.

Два социальных кластера предусмотрены в селе Верхний Юрт, примыкающему к границе города с восточной стороны. Здесь появятся четыре школы, девять детсадов, одна организация допобразования и спортивные учреждения.

По концепции генплана в Сочи построят порядка 350 школ, детсадов, объектов допобразования и медучреждений. Градостроительный документ представят на согласование до 1 ноября 2022 года.

Принять новый генплан Сочи планируют уже к сентябрю 2023 года.