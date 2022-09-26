«Я – профессионал»: Ушаковцы снова на пьедестале победы

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Участие во Всероссийской олимпиаде студентов «Я – профессионал» приняли трое ребят из Ушаковки - Виктор Сахнов, Сергей Колбасин и Мария Баловнева. Для них это было уже не в первый раз, но в этом году старания двух курсантов Виктора Сахнова и Сергея Колбасина увенчались победой, первым местом и наградой - обучением в летней школе Российского университета транспорта и возможностью прослушать курс лекций от топ-менеджеров крупнейших профильных компаний.

Всем участникам олимпиады было необходимо преодолеть три ступени: отборочный тест, полуфинал, где выдавались задачи, и финал. На последнем этапе юные профессионалы защищали свои проекты и отвечали на вопросы жюри. По оценкам комиссии, курсанты Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова отлично справились со всеми испытаниями.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова

Генеральным партнером олимпиады в секции «Транспорт» выступает компания «Российские железные дороги». Основная часть заданий здесь была посвящена железнодорожной тематике, что никак не помешало победе курсантов морского вуза. Как отметил научный руководитель призеров - кандидат технических наук, доцент кафедры «Технология транспортных процессов и управление на водном транспорте» Денис Стрельников, это впервые, когда ребята профильных специальностей «Технология транспортных процессов» и «Управление водным транспортом» побеждают на такой крупной олимпиаде. И это отличный пример для остальных курсантов.