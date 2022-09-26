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Общество26 сентября 2022 14:59

В Темрюке участнику экстремистской организации дали 2 года условно

Мужчине также назначили полгода ограничения свободы
Светлана ОВДЕЙ
Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Темрюке вынесли приговор участнику экстремистской организации. Мужчине назначили два года условно и полгода ограничения свободы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, с июля 2020 по январь 2021 года мужчина проводил беседы в разных местах Темрюка. Мужчина пропагандировал принципы запрещенной в России организации и участвовал в религиозно-обучающих занятиях-проповедях.

Известно, что подсудимый также читал лекции, используя религиозную литературу запрещенной организации, вступал в беседы и религиозные дискуссии, участвовал в коллективном обсуждении книг и читал тексты из них вслух.

- Мужчины делал акцент на том, что в указанных книгах содержатся верные знания о Боге в целях формирования убежденности в приверженности идеям и ценностям организации, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Участника запрещенной в РФ организации задержали сотрудники краевого УФСБ РФ в 2021 году. На заседании он не признал вину и отказался давать показания.

- Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с ограничением свободы на 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.