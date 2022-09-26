На Кубани взрывотехники уничтожили 34 боеприпаса времен войны

Боеприпасы уничтожили с соблюдением требований безопасности Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани взрывотехники уничтожили 34 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Большую часть снарядов за неделю обнаружили в Крымском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Так, несколько боеприпасов нашел житель станицы Варениковской. В этот момент он выкапывал дерево во дворе своего дома. Прибывшие взрывотехники изучили участок и достали из земли 25 артиллерийских снарядов калибра 45 мм.

Восемь разнокалиберных минометных мин, артиллерийских снарядов и гранат удалось обнаружить при земляных работах в Новознаменском микрорайоне Краснодара, селе Экономическом и хуторе Новоукраинском Крымского района, Северском, Динском районах и в поселке Виноградном под Анапой.

А жители Туапсинского района наткнулись в лесном массиве на гранату Ф-1.

- Все боеприпасы специалисты уничтожили с соблюдением мер безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.