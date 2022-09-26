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Общество26 сентября 2022 15:43

Вениамин Кондратьев: не каждый, кто получил повестку, будет сразу же мобилизован

По всем пришедшим в военкомат будут сверять информацию
Мария ЧАЛАЯ
Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Вениамин Кондратьев. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил с военкомом края Александром Кузнецовым вопросы о частичной мобилизации. Выяснилось, что не каждый, кто получил повестку, будет сразу же мобилизован.

- Нам важно не допустить неправомерного призыва. Также не должны оставаться без внимания обращения родственников самих призывников. И очень важно обеспечить продолжение стабильной работы градообразующих предприятий, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что по всем пришедшим в военкомат будут сверять информацию. У людей учтут возраст, состояние здоровья и семейное положение.