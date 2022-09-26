Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Кавказском районе Кубани благоустраивают две зоны отдыха. Они появятся в Кропоткине и хуторе Привольном. Объекты готовы уже более чем на 90%.

- Жители края сами определяют, какие объекты нужно привести в порядок или реконструировать. На территориях, которые запланированы к благоустройству в этом году уже завершают строительно-монтажные работы. Некоторые пространства уже открыты для гостей, - сообщил министр ТЭК и ЖКХ края Андрей Прошунин.

Уточняется, что в Кропоткине реконструкцию улицы Красной выполнили на 98%. Там уже уложили покрытие на детских площадках и тротуарные дорожки. Кроме того, установили фонари, топиарии и скамейки.

В хуторе Привольном готовность улицы Советской составляет 92%. Там уже установили лавочки, малые архитектурные формы и уложили пешеходные дорожки. В ближайшее время установят ограждение и проведут озеленение.