Население Сочи увеличилось в два раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи живет 10% населения Краснодарского края. Это более 564 тысяч человек. Расчеты проводились по данным Росстата и по цифрам нагрузки на инфраструктуру.

- Объективные цифры берут за основу муниципальные предприятия и ресурсоснабжающие компании. Это помогает рассчитывать прогнозы для строительства новых соцобъектов и коммунальной инфраструктуры. Также для обеспечения бесперебойной работы всех систем, в том числе, в пиковые месяцы курортного сезона, - сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что объективные оценки служб и организаций ЖКХ, здравоохранения и транспортного блока оказались выше официальных статистических данных. Исходя из них, на курорте за последние 10 лет население увеличилось в два раза. Сейчас оно составляет примерно 720 тысяч человек.