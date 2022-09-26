В Туапсе установили зарядные станции для электротранспорта

В Туапсе установили пять зарядных станций. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Туапсе установили пять зарядных станций для электротранспорта. Они появились по адресам: улица Октябрьской Революции, 7, улица Урицкого, 20, улица Калараша, 4, улица Карла Маркса, 1, улица Новороссийское шоссе, 3.

- Заправки соответствуют современным нормам и требованиям. Они оборудованы всеми типами коннекторов для зарядки любых электромобилей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что скоро в городе появится еще одна зарядная станция. Ее установят на улице Речная, 1г. Всего в этом году на Кубани планируют построить 85 таких объектов.