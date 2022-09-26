Дом кубанской журналистики отремонтировали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре отремонтировали Дом кубанской журналистики. Его построили более 100 лет назад. Долгое время здание находилось в аварийном состоянии.

- Сейчас объект выглядит так, как его изначально задумал архитектор. Но здание насытили инженерными системами. Также добавили некоторые элементы, которых не было раньше, чтобы здесь было комфортно работать, - сообщил руководитель департамента строительства Краснодарского края Сергей Власов.

Уточняется, что в здании отремонтировали кровлю, главный фасад, оконные и дверные блоки. Также выполнили отделку помещений, уложили внутренние инженерные сети и благоустроили прилегающую территорию. Кроме того, реконструировали элементы двухмаршевой исторической лестницы с одной межэтажной площадкой. Она является элементом культурного наследия.

В ближайшее время здание будет готово принять журналистов.