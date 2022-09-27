В Майкопском районе Адыгеи после вмешательства прокуратуры убрали незаконную свалку. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопском районе Адыгеи убрали незаконную свалку. Прокуратура провела проверку по соблюдению закона в сфере окружающей среды.

- Установлено, что на пересечении улиц Мостовой и Мира в п. Тульском территория захламлена отходами производства и потребления. Однако администрация муниципального образования «Тульское сельское поселение» не приняла меры к своевременной очистке земельного участка, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что две стихийные свалки ликвидировали в Майкопе. Мусор вывезен на городской полигон.