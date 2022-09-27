Погода в Адыгее 27 сентября 2022: в республику вернулось тепло

Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022.

В Майкопе 27 сентября день обещает быть теплым. Максимальная температура воздуха +24°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +23°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер южный, 3 м/с.