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Общество27 сентября 2022 4:58

Погода в Адыгее 27 сентября 2022: в республику вернулось тепло

В Адыгее 27 сентября столбики термометра покажут +24 градуса
Валерия ГОДОВНИКОВА
Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022

Узнали, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 27 сентября 2022.

В Майкопе 27 сентября день обещает быть теплым. Максимальная температура воздуха +24°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с. К вечеру температура опустится до +9°C. Ветер южный, юго-восточный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки будет облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +23°C. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +9°C. Ветер южный, 3 м/с.