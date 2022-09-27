Анна Минькова поздравила воспитателей Кубани с профессиональным праздником

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Детские сады Краснодарского края посещают более 270 тысяч ребят. И о них ежедневно заботятся почти 37 тысяч воспитателей и других дошкольных работников. Сегодня, 27 сентября, отмечается День воспитателя. С профессиональным праздником работников дошкольных учреждений Кубани поздравила вице-губернатор Анна Минькова.

- В этот праздничный день благодарю вас за дело, которому вы служите, за любовь и внимание к детям, за душевную теплоту и щедрость, которые вы дарите самым маленьким кубанцам. Спасибо вам, дорогие работники детских садов: воспитатели, помощники воспитателей, логопеды, музыкальные работники и повара – все, кто окружает заботой, обучает и дарит своё сердце нашим детям! – написала Минькова в телеграм-канале.

Заместитель главы пожелала воспитателям крепкого здоровья, успехов и уважения воспитанников.