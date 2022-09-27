В Адыгее за выходные зарегистрировано 18 ДТП

В Адыгее за выходные дни произошло одно ДТП с пострадавшим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В выходные дни, 24 и 25 сентября, на территории Адыгеи зарегистрировано одно ДТП, в результате которого один человек пострадал, и 17 ДТП без пострадавших. Из них семь произошло в Майкопе и пять - в Тахтамукайском районе.

- По причине выбора ошибочной дистанции было допущено две аварии. В семи случаях столкновения произошли в результате нарушения очередности проезда, а еще в одном - из-за несоблюдения условий, разрешающих движение транспорта задним ходом, - сообщили в пресс-службе МВД Республики Адыгея.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», административные протоколы составили и в отношении 31 пешехода. Они переходили дорогу в не предназначенном для этого месте. Кроме того, на дорогах республики задержали 11 пьяных водителей. Всего за этот период в республике выявили 509 нарушений дорожных правил.