Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Хургаду с 30 октября

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Хургаду. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы запустят из Сочи в Хургаду. Авиакомпания “Россия” начнет выполнять полеты с 30 октября. Билеты уже доступны к продаже.

- На воздушной линии Сочи - Хургада будут эксплуатироваться самолеты SSJ 100, - сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, рейсы будут осуществляться пять раз в неделю - в понедельник, вторник, четверг, субботу и воскресенье. Ранее сообщалось, что с 30 октября будут запущены рейсы из Сочи в Шарм-эш-Шейх.