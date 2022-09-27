В Краснодаре 27 сентября заработает «Музейный дворик»

В "Музейном дворике" будут проходить лекции, экскурсии и кинопоказы. Фото: музей им. Коваленко.

«Музейный дворик» Краснодарского художественного музея имени Федора Коваленко впервые примет посетителей сегодня, 27 сентября. Он будет открыт с 11:00 до 15:00.

Как писала «КП»-Кубань», «Музейный дворик» откроется на улице Красной, 11 у выходящего Пушкинскую площадь фасада музея.

– «Музейный дворик» станет местом проведения временных выставок: первая познакомит посетителей с 36 необычными фактами из истории нашего собрания, – рассказал «КП»-Кубань» директор Краснодарского художественного музея имени Коваленко Иван Озерский. – Здесь есть шатер для лекций и зона отдыха с искусствоведческой литературой и книгами по искусству из нашей библиотеки.

Сегодня с 11:00 до 15:00 в «Музейном дворике» пройдут разнообразные мастер-классы и экскурсии, которые познакомят посетителей с историей художественного музея. Посещение этих мероприятий бесплатно.