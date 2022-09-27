В Майкопе произошло массовое ДТП с тремя машинами

После столкновения трех машин в Майкопе есть пострадавшие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Майкопе выясняют обстоятельства массового ДТП. В минувшие выходные в республиканской столице столкнулись три автомобиля.

- 73-летний местный житель, выезжая на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и допустил столкновение с автомобилем 51-летнего майкопчанина, который в это время двигался по главной дороге, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи. - Участником ДТП также стал и 39-летний житель Майкопа. Он выезжал со второстепенной дороги, когда в него врезалась машина потерпевшего.

Пассажирка нарушителя получила серьезные травмы. В результате аварии пенсионерку доставили в больницу. В отношении инициатора аварии возбуждено уголовное дело.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в республиканской столице в результате аварии один человек погиб и трое пострадали. В машине находился четырехлетний ребенок.